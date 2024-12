L'Atalanta non si ferma più: cala ancora la quota scudetto. Crisi Juventus, i bookie non credono nella rimonta

Getty Images

L'ha il suo numero magico. Con la maglia numero 10 sulle spalle, Zaniolo regala la decima vittoria consecutiva alla Dea, che consolida il primo posto in Serie A e continua a sorprendere tutti. Calano ancora le quote per lo scudetto, sceso a 3. Basti pensare che a inizio stagione la vittoria del titolo era data a 25. L'in attesa del posticipo contro ladi stasera, resta la favorita: il tricolore dei nerazzurri oscilla tra 1,95 e 2,10.Terzo incomodo ildi Conte, distante appena due punti dalla vetta: lo scudetto per i partenopei è in lavagna a 4. Sembra ormai essere fuori dai giochi la, reduce dal pareggio interno contro il Venezia e alle prese con la 'grana' Vlahovic: il primo posto finale in Serie A è dato a 51, stessa quota del Milan di Fonseca, anch'esso in crisi di risultati.

Tra le prime posizioni, perde terreno la Fiorentina dopo la sconfitta di Bologna (scudetto in lavagna a 34), mentre cala la quota della Lazio: con una partita in meno da giocare, il tricolore per i biancocelesti viene ora proposto a 26, rispetto al 34 di sette giorni fa.