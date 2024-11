Cagliari, Bonato: "Sherri titolare contro il Milan? Nessuna bocciatura per Scuffet"

Getty Images

, direttore sportivo del, è intervenuto a DAZN nel pre-partita della sfida con il, valida per la 12esima giornata della Serie A 2024/25.- "Il ruolo del portiere è cambiato totalmente negli ultimi anni. Il dogma dell'alternanza è stato sdoganato: è un'alternanza, non una bocciatura per Scuffet. Sherri si è inserito bene e oggi ha una grande occasione".- "Abbiamo preparato e studiato il piano gara, speriamo di riuscire a metterlo in pratica. Affrontiamo una squadra forte che ha dimostrato il proprio valore a Madrid: dobbiamo giocare con coraggio, dobbiamo avere la voglia e la bravura di sfruttare tutte le occasioni che ci saranno".

- "E' un eroe, simbiosi perfetta tra uomo e la sua terra. Ha saputo incarnare i valori del popolo sardo. Il suo compleanno l'abbiamo vissuto serenamente, la gente ha dato valore al suo percorso da uomo e da calciatore".