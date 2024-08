Cagliari-Como 1-1: il tabellino

Getty Images

Cagliari-Como 1-1 (primo tempo 1-0)Marcatori: 44' p.t Piccoli (Ca), 9' s.t Cutrone (Co)Assist: 44' p.t Luperto (Ca), 9' s.t Dossena (Co): Scuffet; Luperto, Mina (22' s.t Palomino), Zappa; Augello (36' s.t Obert), Deiola, Prati (14' s.t Adopo), Marin, Azzi; Luvumbo (22' s.t Lapadula), Piccoli (36' s.t Pavoletti). All. NicolaReina; Iovine, Barba, Dossena (44' s.t Goldaniga), Moreno; Strefezza, Mazzitelli (24' s.t Sergi Roberto) Brunoder (1' s.t Perrone), Da Cunha (13' s.t Paz); Cutrone, Belotti (13' s.t Cerri). All. Fabregas

Arbitro: Marco di Bello di BrindisiAmmoniti: 12' p.t Braunoder (Co), 17' p.t Prati (Ca), 42' p.t Moreno (Co), 18' s.t Marin (Ca)Espulsi: -