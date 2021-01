Al termine del ko con il Milan, Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, è intervenuto a Sky: "Peccato per il secondo gol preso, era una palla facilmente leggibile. Peccato per il rigore non ricevuto, poteva cambiare la partita, ma quando non gira niente... Ibra è furbo ed esperto, lo sapevamo, è stato determinante anche oggi. Oggi non manca il fatto di fare bene, ma i punti, che pesano su questa classifica. Problema tecnico-tattico? No, direi psicologico, ma questo non esula dalle responsabilità dell'allenatore".



SU NAINGGOLAN E DUNCAN - "Possono dare tanto, ma la condizione ottimale non c'è, sono fermi da sei mesi. Duncan non è partito bene, era arrugginito. Radja sta acquisendo una condizione migliore, ovvio che la lucidità sia un'altra cosa".



SUL MERCATO - "Un centrocampista ci vuole, abbiamo adattato Nainggolan a fare il play. Per come vedo il calcio, il play è fondamentale nelle due fasi".