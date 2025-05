Milan, incontro tra l'agente di Theo Hernandez e Tare: Al Hilal in pressing

Trae il Milan potrebbero scorrere presto i titoli di coda. La trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata tanto che il club rossonero sta valutando, concretamente, la possibilità di cedere il forte terzino francese in questa sessione di mercato. Una scelta dettata, secondo il management rossonero, da due fattori: le perfomances in ribasso e una scadenza del contratto piuttosto vicina (attualmente al 2026 ndr)., secondo quanto rivelato da Sky. Un vis a vis che non ha portato a novità sostanziali sulla trattativa per il rinnovo e rappresenta un nuovo segnale di come la situazione sia in continua evoluzione. Il laterale francese attende una chiamata dal suo agente per avere novità su un futuro che può essere lontano da Milano.

. Come anticipato da calciomercato.com, su Theo Hernandez incombe la minaccia saudita:- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è attesa nelle prossime ore la prima offerta ufficiale dell'Al Hilal per Theo Hernandez. Resta da capire se il giocatore aprirà alla soluzione dopo averla rifiutata a gennaio.