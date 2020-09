Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, parla dopo il ko casalingo contro la Lazio. Queste le sue parole a Sky Sport: "Giocare contro la Lazio non è facile, si conoscono bene. Noi siamo in un percorso di crescita. Non siamo partiti bene, ci siamo schiacciati troppo nella prima frazione. A volte si dà responsabilità a una linea difensiva, ma dobbiamo difenderci bene tutti. Nella ripresa abbiamo messo un po' alle corde la Lazio, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni".