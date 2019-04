Paolo Faragò, centrocampista del Cagliari, in gol oggi nella vittoria sulla Spal, para così nel post partita: "Negli spogliatoi siamo impazziti di gioia. Vincere questo scontro diretto era troppo importante, le altre avversarie stanno facendo tutte bene, quindi dovevamo tenere il passo. La nostra è stata una partenza forte, ma nel primo quarto d’ora abbiamo segnato solo un gol. Poi il rigore ha cambiato la psicologia della partita. Ci siamo un po' allungati, abbiamo iniziato a perdere le distanze e a commettere qualche errore tecnico di troppo sulle uscite. La SPAL ne ha approfittato, ha fatto più gioco anche se non ha creato occasioni rilevanti. Dopo l’intervallo ci siamo dati una sistemata, abbiamo trovato il secondo gol, il terzo ci è stato annullato, potevamo segnarne altri con un pizzico in più di lucidità e freddezza davanti alla porta".