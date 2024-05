Cagliari-Fiorentina 2-3: il tabellino

Cagliari-Fiorentina 2-3 (primo tempo 0-1)Marcatori: 40' p.t Bonaventura (F), 17' s.t Deiola (C), 40' s.t Mutandwa (C), 44' s.t Gonzalez (F), 45' s.t +12 rig Arthur (F)Assist: 17' s.t Prati (C), 44' s.t Gonzalez (F)Scuffet (45' s.t +3 Aresti); Augello, Mina, Obert, Zappa; Prati, Deiola (32' s.t Sulemana (45' s.t +3 Mancosu)); Luvumbo (32' s.t Mutandwa), Viola, Nandez (45' s.t +2 Di Pardo); Lapadula. All. RanieriTerraciano; Dodò, Milenkovic (21' s.t Quarta), Ranieri, Biraghi; Bonaventura (28' s.t Beltran), Mandragora (11' s.t Arhur), Ikoné (11' s.t Gonzalez), Barak, Castrovilli; Belotti (28' s.t Nzola). All. Italiano

Arbitro: Alessandro Prontera di BolognaAmmoniti: 44' p.t Mandragora (F), 45' p.t +1 Biraghi (F), 44' s.t Ranieri (F), 45' s.t +1 Mina (C), 45' s.t +3 Sulemana (C)Espulsi: