Cagliari-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Fiorentina è il primo match dell’ultima giornata della Serie A 2023/2024. Il fischio d'inizio è fissato per. Si giocherà in un clima di grande festa all’Unipol Domus con i padroni di casa già matematicamente salvi e che sono pronti a salutare sir Claudio Ranieri prossimo al ritiro. DI fronte, però, ci sarà una Fiorentina agguerrita alla ricerca degli ultimi due punti che le mancano (i viola devono anche recuperare la sfida con l’Atalanta) per la qualificazione europea.Cagliari-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 20:45 di lunedì 23 maggio all’Unipol Domus di Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.

Non ci sarà Dossena squalificato in casa Cagliari che si aggiunge a Makoumbou e Jankto. Dietro si scalda Wieteska. Un solo indisponibile in casa viola, si tratta di Sottil che rientrerà la prossima stagione. Italiano ha la mente già proiettata alla finalissima di Atene contro l’Olympiacos di mercoledì 29 maggio, ma non per questo opterà per una formazione zeppa di riserve.

: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola. All. ItalianoScuffet; Zappa, Mina, Wieteska, Augello; Nandez, Sulemana, Deiola; Gaetano; Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri