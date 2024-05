Fiorentina, visto che Fernández? Il punto tra Milan e Benfica

Tra laesiste un’attrazione particolare che inizia da Batistuta e finisce con Nico Gonzalez. Il filo sembra destinato a non spezzarsi perché da settimane il club viola è sulle tracce di. Elegante ma combattivo, Ignacio ha tempi e letture tattiche che gli permettono di giocare da mediano in un centrocampo e da mezzala in un reparto a tre. Nell’ultima gara giocata contro il Central Cordoba ha regalato la vittoria in rimonta ai suoi con una doppietta d’autore e un assist. Tackle, inserimenti e gioco di prima:

Fernández può arrivare alla Fiorentina mediante iovvero più o meno la stessa cifra che servirebbe per riscattare Arthur dalla Juve. Equie ora va verificata la volontà di provare a chiudere dopo un confronto tra Prade e la proprietà.sono da sempre tra i più attivi in Argentina e oracon l’omonimo Ignacio Ezequiel. Ecco perché la Fiorentina deve decidere in fretta così come ilche aveva già manifestato un certo interesse la scorsa estate. Equi cresce partita dopo partita, un talento da prendere prima che sia troppo tardi.