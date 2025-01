Cagliari: Gianluca Lapadula-Paulo Azzi e quell’intreccio di mercato con Dennis Johnsen. Da Parma rimbalza l’idea di uno scambio tra Adrian Benedyczak e Razvan Marin

Getty Images

Il Cagliari di Davide Nicola, dopo esser uscito da San Siro conottenuto contro il Milan, si appresta ad ospitare il Lecce in uno scontro salvezza fondamentale per le sorti del proprio futuro. Domani, alle ore 15.00, all’Unipol Domus servirà la massima concentrazione, perché i passi falsi, da ora in poi, potrebbero iniziare a sentirsi, soprattutto vista la classifica veramente corta.Il match contro il Diavolo, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, ha visto l’esordio con la nuova maglia di. Il portiere, di proprietà del Napoli, è arrivato in Sardegna con la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Una prima partita positiva, condita da ottimi interventi ed- trasmessa anche all’intera squadra - che mancava ormai da tempo.

Il d.s Nereo Bonato nel frattempo sta continuando a lavorare per dare a mister Nicola un ulteriore tassello in avanti, viste le solite difficoltà nell’andare a segno ma soprattutto vista la mancanza di un vero e proprio vice - o eventuale spalla - d. La prima situazione da risolvere è quella legata a Gianluca Lapadula, perché per prendere una punta è fondamentale, dal punto di vista numerico ed economico, che un altro giocatore di reparto lasci la Sardegna. L’attaccante peruviano è quello che al momento ha più offerte sul piatto e, nonostante l’amore espresso per i colori rossoblù, non sta trovando lo spazio in campo che desidererebbe. L’idea del momento è quella di inserirlo nellaper quanto concerne, ex attaccante del Venezia che ben sta figurando in cadetteria. Con i grigiorossi si sta discutendo da tempo anche, che, in scadenza di contratto a giugno e ormai fuori dal progetto tecnico. L’eventuale arrivo di Johnsen potrebbe però essere scisso sia dalla trattativa Azzi sia da quella Lapadula, in quanto il peruviano è ricercato anche da Palermo (che cederà Brunori), Pisa e Sassuolo., sono due nomi della Cremonese presenti sul taccuino di Bonato, anche se, al momento, non risultano tra i primi della lista.

Per quanto concerne il centrocampo il Cagliari deve risolvere un altro piccolo “mal di pancia”, ovvero quello legato al poco minutaggio di. Il centrocampista rumeno, di alto valore tecnico, nelle ultime partite è sempre partito dalla panchina a discapito del duo Makoumbou-Adopo. Dopo l’ottimo Europeo e la bella prima parte di stagione, Nicola ha deciso di cambiare assetto, mettendo Marin non al centro del progetto rossoblù. Per questo motivo da Parma è arrivata la voce di mercato che vedrebbe interessato il club ducale ad un suo possibile acquisto. Il Cagliari ha chiesto informazioni perma i gialloblù non vorrebbero privarsi del polacco. Una doppia trattativa quindi in salita e che potrebbe saltare già prima ancora di cominciare, anche perché, in caso di cessione del rumeno, il Cagliari dovrebbe trovare nel breve tempo il giusto sostituto dal punto di vista numerico.

L’altro “mal di pancia” inerente il reparto di centrocampo è quello di, che ha dichiarato di stare bene e quindi di essere a disposizione. Il giocatore ceco però non è mai stato preso in considerazione da Nicola e quindi sta cercando un’altra sistemazione, anche se, al momento, le offerte latitano.