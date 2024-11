Cagliari, il ds Bonato polemico: "Noi penalizzati dalle scelte arbitrali"

Getty Images

Il direttore sportivo delha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dallaper 2-1 e ha attaccato il direttore di gara Ayroldi per la sua gestione della partita: "Il malcontento nasce dalla gestione iniziale dei cartellini e nel primo tempo noi ne abbiamo presi ben quattro.. Da una parte c'è la felicità per la prestazione, dall'atra. Si può discutere sul rigore, ma è la gestione che non ci trova d'accordo". E ancora: "Guardando gli episodi mi sembra che l'arbitro sia girato di spalle e quindi non vede cosa succede. Ci può stare se ci sono stati degli insulti, ma. Da parte della classe arbitrale serve maggior lucidità nel gestire queste situazioni".

Questo, invece il giudizio sulla partita: "Abbiamo cecato di limitare gli errori. Abbiamo fatto una prestazione importante, l'abbiamo ripresa e poi c'è stato equilibrio. Anche in nove abbiamo continuato a cercare il pari. Qualche errore lo facciamo ancora e sicuramente dobbiamo migliorare".