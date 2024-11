Getty Images

Cagliari, espulsi Mina e Adopo nell'arco di pochi secondi: cos'è successo

14 minuti fa



Ha del clamoroso quanto successo durante la sfida tra Lazio e Cagliari, con i biancocelesti in vantaggio per 2-1. Al minuto numero 78 è arrivata una doppia espulsione incredibile per la formazione sarda, che è rimasta in nove a seguito di due cartellini rossi rimediati nel giro di una manciata di secondi.



Prima Yerry Mina (già ammonito al 29' del primo tempo) trattiene Castellanos, gli molla un pizzicotto proibito e rimedia il secondo giallo. Passa qualche secondo e anche Michel Adopo (anche lui già ammonito) viene ammonito nuovamente, per proteste, e di conseguenza viene allontanato dal campo dal direttore di gara Ayroldi.