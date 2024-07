Cagliari: inizia l'era Davide Nicola. Con lui Sebastiano Luperto e Mattia Felici. Viola lascia l'Isola?

Getty Images

La telenovela legata alla panchina del Cagliari è ormai giunta al capolinea. Mancavano solo i rossoblù ad ufficializzare il proprio allenatore e ieri, dopo una lunga contrattazione con l'Empoli, è arrivata la tanto attesa ufficialità.e domani sarà presente per l'inizio del precampionato. Tra i volti che si rivedranno ad Assemini, al Crai Sport Center, ci sarà anche quello di Gaston Pereiro, nonostante si stia aspettando la prima offerta utile per salutarlo definitivamente. L’uruguaiano è fuori dal progetto ormai da mesi ma ogni prestito non si trasforma mai in acquisizione definitiva.

Con l'arrivo a Cagliari di Davide Nicola inizierà a muoversi anche il mercato in entrata. Nel giro di un mese bisognerà trovare l'assetto giusto perché la stagione, per poi proseguire la settimana dopo con la nuova stagione di Serie A. Quattro partite in casa nelle prime cinque giornate. Questo vuol dire che una piccola fetta di salvezza passa già da subito dalle parti dell’Unipol Domus.La prima mossa sarà quella di rendere ufficiale il sostituto di Alberto Dossena. Dopo un altro lungo corteggiamento anche. Fondamentale l'arrivo in Sardegna di Nicola, che lo ha avuto lo scorso finale di stagione. La formula sarà a titolo definitivo per un investimento vicina ai 3 milioni di euro. Per l'ormai ex difensore azzurro il contratto sarà quadriennale e terminerà nel 2028. Il secondo nome in entrata è quello legato a, centrocampista classe 2001, considerato dal direttore sportivo Nereo Bonato come il. L'accordo con il giocatore - ricercato anche da altre squadre come Palermo e Brescia - è stato raggiunto da giorni. Per lui è pronto un contratto sino al 30 giugno 2027. Ciò che manca è l'accordo con la Feralpi Salò, detentrice del cartellino, che vorrebbe monetizzare leggermente di più rispetto al milione offerto dal club isolano.

Si prosegue anche con il totonome per quanto concerne il reparto offensivo, privo di un vero e proprio punto di riferimento. In cima al taccuino dei rossoblù ad oggi si trova il nome di, che, reduce dall'esperienza in Salento con la maglia del Lecce, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il giocatore non rientra nei piani dell'Atalanta, che, vista la situazione, sta pensando di inserire nell'eventuale trattativa il cartellino di Sulenana, centrocampista rossoblù apprezzato da tempo da Gasperini.Sempre per l'attacco chi aspetta notizie sul proprio futuro è. L'attaccante, di rientro dalla Copa America, si sta allenando in palestra nel capoluogo sardo, prima di incontrare durante il ritiro il neo allenatore Davide Nicola e capire quale sarà il suo ruolo all'interno del nuovo progetto rossoblù. Le offerte dalla serie cadetta non mancano e il suo futuro potrebbe essere lontana dall'isola.

Un altro nome che valuterà Davide Nicola è quello di, capocannoniere della scorsa stagione con 5 reti. Il centrocampista offensivo è richiesto in Serie B e il Pisa continua a fare pressing quotidianamente. L'ultima parola spetta al neo tecnico, con la volontà di Viola di rimanere ancora un altro anno in rossoblù e giocarsi le sue carte. Anche per lui, come per Lapadula, è previsto un incontro con l'inizio del ritiro in settimana.