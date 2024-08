Cagliari, le pagelle di CM: cosa ha sbagliato Viola! Piccoli e Deiola colpevoli. Si salva Luperto

Getty Images

: non può nulla sul gol, per il resto, a parte un'uscita pericolosa, sempre attento.: tiene in piedi la difesa come può. Dopo pochi minuti toglie a Krstovic un gol già fatto.: più lento del solito, non è in forma e si vede.: in giornata no, si fa superare sempre con troppa facilità.(dal 1' s.t: soffre troppo i contropiedi avversari.: più difensivo del solito, in fase offensiva non ha trovato la giusta via come nelle prime uscite.: insieme a Piccoli ha sulla coscienza il gol giallorosso. In generale sbaglia troppi palloni.

(dal 23' s.t: ad un minuto dal termine manda sulla traversa il gol del pareggio).: non riesce ad impostare il gioco sbagliando troppi palloni.(dal 1' s.t: mette la gamba su ogni contrasto ma non si rende mai pericoloso).: si illumina a tratti. Il centrocampo di casa lo ha chiusi nella giusta morsa.: fatica a contenere le discese di Banda.(dal 23' s.t: non riesce ad entrare in partita).: si vede solamente nella parte iniziale e finale della gara.: sente la pressione da ex. Insieme a Deiola ha sulla coscienza la non marcatura su Krstovic.

(dal 36' s.t).: un tempo in superiorità numerica e zero punti portati in Sardegna. Bocciato nella prima trasferta sulla panchina rossoblù.