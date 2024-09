Cagliari, le pagelle di CM: Lapadula decisivo. Luvumbo spreca, Makoumbou nuovamente bocciato

Getty Images

Cagliari-Cremonese 1-0: una parata in bagher spaventa i propri tifosi ma per il resto esordio con clean sheet e con qualche buon intervento.: limita le incursioni ospiti senza troppi problemi.: gestisce la partita con assoluta esperienza.: più attento rispetto alle partite di campionato, forse aiutato anche da una difesa a 3 che spesso diventava a 4.: sforna l'assist decisivo per Lapadula e resta attento in fase difensiva.(dal 31' s.t: l'uomo dai tocchi in più e delle scelte sbagliate.

: attento nell'aiutare la difesa in marcatura su Johnsen, agile ed intelligente nelle ripartenze.(dal 44' s.tnon sfrutta le qualità da "brasiliano". Crossa tanto ma raramente in maniera precisa.: ha l'occasione di mettersi in mostra, ci prova, ma senza troppo successo.(dal 11' s.t: gioca da vero attaccante boa. Fa a sportellate e difende palla.: è in ritardo di condizione e si vede. Prova un anticipo di testa e nulla più.(dal 11' s.t: il palo nega al centrocampista l'opportunità di chiudere la partita.

: sua la rete della vittoria, sfiora la doppietta ma trova Saro in versione saracinesca.(dal 31' s.t: appena entrato ha sul destro il colpo del k.o ma decide di sciupare clamorosamente.: va avanti con il minimo indispensabile. Forse si poteva fare di più ma visto il momento l'importante era vincere per il morale.: Saro 6,5; Lochosvili 5,5, Moretti 5 (42' s.t Vandeputte), Antov 5,5; Quagliata 6, Milanese 5,5 (24' s.t Vasquez 6), Majer 5,5, Pickel 6 (42' s.t Collocolo), Barbieri 5,5 (32' s.t Sernicola s.v); Johnsen 5,5, De Luca 5,5 (24' s.t Nasti 5,5). All Stroppa 5,5