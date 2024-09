Cagliari, le pagelle di CM: Marin, che gioiello! Luperto solita garanzia. Piccoli match-winner

Getty Images

Parma-Cagliari 2-3: incolpevole sulle reti prese. Intuisce il rigore ma non ci arriva di poco.: regge bene un tempo, poi con l'ingresso di Almqvist inizia a soffrire e viene sostituito.(dal 19' s.tlimita le incursioni di Almqvist con successo).: si scrive Luperto, si legge garanzia difensiva. Il solito muro.: annulla Bonny. Trova anche il primo gol stagionale ma la sua gioia viene fermata da un fuorigioco millimetrico.(dal 28' s.t: entra per fare i danni. Dal suo intervento nasce il rigore del pareggio.: con la difesa a 4 si trova più a suo agio e si vede. Attento in difesa.

: continua a giocare con un tempo di gioco di troppo.: un tempo e mezzo quasi in anonimato, poi trova la giocata che porta al gol Marin. Decisivo anche sul terzo gol.: impreciso quando tira ma è suo l'assist vincente per il colpo di testa di Zortea.(dal 28' s.t: al primo pallone toccato leva le ragnatale dalla porta avversaria).quando ha la palla tra i piedi la nasconde egregiamente. Inventa ma poi deve uscire perché l'età inizia ad avanzare.(dal 19 s.tmanda clamorosamente a lato il colpo del k.o ma si rifà con l'assist della vittoria)

: la media dei due tempi. Sette per il gol al primo tempo, cinque per essersi fatto superare senza problemi da Coulibaly sul gol casalingo.: lotta su ogni palla e tiene alta la squadra nel momento del bisogno. Sua la rete della vittoria con un'ottima zampata in diagonale: vince una partita folle. Trova il giusto assetto tattico riuscendo a cambiare anche a gara in corso. Nel momento del bisogno, come nelle corse salvezze finali, esce il vero allenatore