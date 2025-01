Cagliari, le pagelle di CM: Marin, che svolta. Gaetano-Deiola che impatto! Bocciati Makoumbou e Viola

Getty Images

Cagliari-Lecce 4-1: ripartenze veloci, ottime parate, sicurezza. Buona la prima all'Unipol Domus.: per un tempo intero soffre le discese avversarie, poi nel finale di gara decide di tirare fuori dal cilindro "o tir a giro" per il gol del 4 a 1.: solita certezza difensiva. Mette a segno il suo primo gol con la maglia rossoblù.: un ostacolo roccioso per chiunque quest'oggi abbia provato a passare dalle sue parti.: sbaglia sul vantaggio ospite, poi torna in se e decide di giocare una partita difensiva e di controllo.: manca di lucidità, di rapidità. Ogni giocata avviene con un tempo di gioco di troppo.

(dal 9' s.t: il suo ingresso cambia il volto alla squadra. Doppio assist e giocate di qualità).: prova ad usare il fisico ma viene sovrastato dal centrocampo ospite.(dal 9' s.t: un assist di tacco per il pareggio di Gaetano, un quasi euro gol da fuori aria e tanta, tanta grinta).una spina nel fianco che difficilmente si fa prendere. Le sue incursioni sono sempre pericolose.(dal 28' s.t: suo il cross vincente per il colpo di testa di Zortea).: non riesce a esprimere il suo tasso tecnico. Raramente nel vivo del gioco.(dal 9' s.t: entra e suona la carica con il suo primo gol stagionale).

: si conferma il re dei goleador "difensivi" trovando il quinto gol stagionale. Chiude i conti nel momento decisivo.(dal 41' s.t: non trova il gol dell'ex ma compie la solita partita di sacrificio.: nel momento del baratro prende per mano la squadra, la "striglia" negli spogliatoi ed effettua i cambi al momento giusto. Vince un importantissimo scontro diretto.