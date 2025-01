Cagliari, le pagelle di CM: Marin e Gaetano inesistenti. Si salva solamente Caprile

Getty Images

Torino-Cagliari 2-0: se i sardi non crollano il merito è suo. Salva in varie occasioni compiendo pregevoli parate.: dalle sue passi gli avversari passano con troppa facilità.(dal 12' s.t: limita i danni sull'out di sinistra.si fa sbilanciare da Karamoh in occasione del gol del raddoppio.: prova a mettere qualche pezza ma oggi non è giornata nemmeno per lui.: non accorcia sul secondo gol di Adams. Raramente si affaccia nella zona d'attacco.: non rende roccioso il centrocampo come dovrebbe, in versione timida.

(dal 12' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti del centrocampo rossoblù.: contro il Lecce entra e spacca la partita, oggi parte da titolare e risulta assente dal campo.(dal 12' s.t: riesce a combattere più dei suo compagni ma senza successo.: non ingrana, come d'altronde tutto il reparto. Fuori dal gioco.: non incide, mai pericoloso, eppure pochi giorni fa sembrava essere un giocatore rinato.(dal 12' s.t: lotta ma non è mai pericoloso dalle parti di Savic.: spento, mai pericoloso. Non sembra nemmeno lui.

: quest'oggi non si sbatte come sempre, chiuso nella morsa dei difensori centrali dei granata.(dal 30' s.t).: partita da dimenticare per la sua squadra. Non riesce a sistemare la squadra nel momento del bisogno ma soprattutto ha pensato più a difendere che ad attaccare.