Cagliari, le pagelle di CM: Mina professione disturbatore, Gaetano versione fantasma.

Getty Images

: la panchina fa bene e si vede. Torna titolare, compie alcune belle parate ma nulla puà sui gol subiti. Ritrovato.parte bene limitando le incursioni avversarie e facendosi trovare ovunque ma pian piano cede il passo.(dal 14' s.t: dal suo piede nasce l'azione più pericolosa della ripresa. Probabilmente andava inserito prima).: preciso negli interventi, duro al punto giusto. Tiene in piedi i sardi finché può.: blocca Thuram in ogni modo impossibile, facendo innervosire sia francese che il compagno d'attacco Lautaro. Con la sua uscita la squadra è crollata.

(dal 1' s.t: chiude i conti a favore dei nerauzzurri concendendo il rigore del 3 a 0 con un fallo di mano evitabile.: per buona parte della gara controlla le discese avversarie sacrificando la fase offensiva. Sul primo gol lascia libero Bastoni che colpisce indisturbato.: parte bene ma nella ripresa si vede "annullato" per via della superiorità del centrocampo avversario(dal 26' s.t: il suo ingresso non cambia il ritmo della gara come sperato).: come il suo compagno di reparto tiene botta per un tempo intero salvo poi sparire dal campo.

: qualche ottima incursione in fase d'attacco ma si dimentica di aiutare la difesa.: il Gaetano della scorsa stagione resta per il momento un lontano ricordo. Assente.(dal 14' s.t: entra, gioca di sponda ma insieme a Zortea non interviene sul secondo gol ospite).: sarebbe stata una partita ampiamente sufficiente se non avesse dimenticato di chiudere in marcatura in nelle prime due marcature nerazzurre.: lotta, ci prova ma non impensierisce mai la difesa dell'Inter.(dal 39' s.t: tiene "botta" un tempo con una formazione titolare abbastanza difensiva ma si dimentica che per conquistare dei punti contro squadre ben più attrezzate bisogna osare. Tardivo nei cambi, soprattutto nell'inserire sia Marin che Felici. Rimandato.