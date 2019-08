Cagliari-Chievo 2-1



Rafael 5: inoperoso fino al pasticcio con Ceppitelli che gli costa l’espulsione. Non fortunata la sua prima partita al posto dell’infortunato Cragno.



Pinna 7: inizio timido, poi molto propositivo. Partecipa all’azione del raddoppio rossoblù e spinge quando può in diverse occasioni. Buon esordio del sardo, chiamato all’ultimo secondo per l’infortunio nel pre partita di Mattiello.



(dal 39’ s.t. Pisacane s.v.)



Ceppitelli 4,5: incerto, impreciso negli interventi e nei passaggi, non si capisce con Rafael in occasione dell’espulsione del portiere. Un avvio di stagione disastroso.



Klavan 6: lui, invece, preciso e attento, sbroglia anche qualche situazione difficile, coprendo il compagno di reparto.



Lykogiannis 6: cresce alla distanza e si fa vedere soprattutto in zona offensiva dove mette qualche buon pallone in mezzo, compreso un tiro in avvio di ripresa che spaventa Semper.



Ionita 6,5: il moldavo fa capire a Maran che nel centrocampo rossoblù sarà dura rinunciare alla sua corsa, al suo dinamismo e alla sua importanza a livello tattico.



Nainggolan 7: straripante per un’ora di gioco. E’ il regista tuttofare di questo Cagliari; corsa, cambi di gioco, qualità e quantità, tutto il repertorio del Ninja. Sarà fondamentale per la stagione dei rossoblù.



Rog 7: pronti, via ed è subito gol al debutto con un tiro che si infila all’incrocio. Ha corsa, qualità, esperienza, il rinforzo giusto per il centrocampo rossoblù.



(dal 25 s.t. Nandez 6: entra, acclamato dal pubblico, in un momento difficile per la squadra, partecipando attivamente in difesa del risultato acquisito)



Birsa 6,5: conferma il suo buonissimo stato di forma visto nel precampionato. Dà il là al vantaggio rossoblù ed è uno dei più attivi. Deve uscire sacrificato dopo l’espulsione di Rafael a fine primo tempo.



(dal 41 p.t. Aresti 5,5: entra a freddo e subito è colpevole di una respinta corta sul gol dl Chievo. Qualche altro intervento titubante, paga l’emozione dell’esordio ufficiale)



Joao Pedro 7: con Birsa è l’uomo più in forma dei rossoblù e lo conferma dopo 7’ andando in gol. Poi è molto attivo, si scambia la posizione con lo sloveno al fianco di Pavoletti, cala alla distanza come tutta la squadra.



Pavoletti 6,5: lotta, sgomita, guadagna falli, ma non riesce a trovare la porta. Comunque prezioso il suo lavoro.





All. Maran 6: primo tempo che entusiasma il pubblico, poi l’episodio dell’espulsione di Rafael scompagina i suoi piani. Ripresa col fiatone, ma risultato portato a casa.