Cagliari, le pagelle di CM: Piccoli per i tre punti. Zortea-Felici versione funamboli

: attento, mai fuori posizione, fondamentale all'ultimo su un tiro-cross di Birindelli. Rinato.: sua la discesa vincente per il gol del vantaggio di Piccoli.: non corre troppi rischi, sempre in controllo sulla punta di riferimento.: leader della difesa rossoblù. Chiude su tutte le incursioni e fa espellere D'Ambrosio "provocandolo".(dal 21' s.t: controlla insieme a Luperto le punte avversarie senza troppi sforzi.: cura meno la fase offensiva ma perché decide di non far passare nessuno dalle sue parti.

: parte male commettendo il fallo da rigore ma poi insieme ad Adopo controlla il centrocampo sardo.(dal 39' s.t Marin s.v): ruolo di collante tra difesa ed attacco svolto in maniera più che sufficiente.: un vero e proprio funambolo. Imprendibile.(dal 29' s.t: aiuta in fase difensiva nel finale di gara): nonostante non sia un velocista riesce ad impensierire la difesa di casa grazie alla sua tecnica.(dal 39' s.t: con il piede "debole" trova un bel gol da fuori area rimettendo subito in partita la squadra.

: primo tempo fatto di sportellate, poi nella ripresa trova il gol che vale tre punti d'oro.(dal 29' s.t: sul finale di gara prende un incredibile palo con un bellissimo diagonale).: tre punti che valgono doppio e che salvano anche la sua panchina. Domina la partita dall'inizio alla fine.