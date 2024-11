Cagliari, le pagelle di CM: Scuffet fa una frittata, Zortea completa il disastro

Getty Images

Lazio – Cagliari 2-1: grave l’errore sul gol dell’1-0, che mette in salita il match sin dai primi minuti.: in affanno contro Noslin nel primo tempo. Sostiene poco la spinta di Zortea davanti a lui.quasi insuperabile nel gioco aereo. Mostra carattere nella lotta di nervi con Castellanos, finché non sbaglia l’intervento che gli costa il secondo giallo: doppio miracolo al 60’ su Castellanos e Vecino. Si fa trovare sempre al posto giusto quando bisogna allontanare i pericoli.: non una gran serata per lui. Soffre più del dovuto gli affondi degli avversari sul suo lato. (dal 22’s.t.: da lui non arriva nessun miglioramento,, non incide in alcun modo sul match)

serve bene Luvumbo nell’azione del gol. In mezzo al campo contiene come può le giocate di Guendouzi e Rovella.: partita positiva, finché non perde la testa sul rosso a Mina e viene espulso pure lui lasciando in 9 la squadra.: poco pericoloso in attacco. Si fa anticipare da Pellegrini e causa il rigore del 2-1 biancoceleste. (dal 31’s.t.sv): gli manca il guizzo giusto per innescare l’azione dei compagni in attacco. Non prova quasi mai una giocata in verticale per bucare le linee avversarie. (dal 22’s.t.ci si aspettava qualcosa di più da lui in termini di concretezza a centrocampo)

una deviazione lo favorisce, ma lui fa un gran movimento per girarsi e mettere dentro il gol dell’1-1. (dal 37s.t.sv)resta nascosto dietro le marcature avversarie senza rendersi pericoloso. (dal 37’s.t.All.: la sua squadra non gioca affatto male. Ha messo in difficoltà una delle formazioni più in forma del momento. Sconfitta figlia degli episodi e di qualche ingenuità di troppo.