Lazio - Cagliari, 2-1: il tabellino

Marcatori: 2’Dia (L), 40’p.t. Luvumbo (L), 31’s.t Zaccagni (rig)(L)Assist: -LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (dal 35’s.t. Marusic), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (dal 27’s.t. Zaccagni), Rovela; Isaksen (dal 17’s.t. Pedro), Dia (dal 35s.t. Dele-Bashiru), Noslin (dal 1’s.t. Vecino); Castellanos. All. Baroni.CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello (dal 22’s.t. Obert); Makoumbou, Adopo; Zortea (dal 31’s.t. Felici), Gaetano (dal 22’s.t. Viola), Luvumbo (dal 37s.t. Palomino); Piccoli (dal 37’s.t. Deiola). All. Nicola.

Arbitro: sig. Ayroldi – Sez. Molfetta (BA)Ammoniti: 8’p.t. e 33’s.t. Adopo (C ), 17’p.t. Augello (C ), 25’p.t. Noslin (L), 28’p.t. e 33’s.t Mina (C ), 4’s.t. Zappa (C ), 15’s.t. Lazzari (L), 19’s.t. Luvumbo (C ), 28’s.t. Luperto (C ), 39’ s.t. Rovella (L)Espulsi: 33’s.t. Adopo e Mina (C )