Cagliari-Lecce 4-1: il tabellino

Cagliari-Lecce 4-1 (primo tempo 0-1)Marcatori: 42' p.t Pierotti (L), 16' s.t Gaetano (C), 21' s.t Luperto (C), 33' s.t Zortea (C), 39' s.t Obert (C)Assist: 42' p.t Tete Morente (L), 16' s.t Deiola (C), 21' s.t Marin (C), 33' s.t Augello (C), 39' s.t Marin (C)Caprile; Obert, Luperto, Mina, Zappa; Makoumbou (9' s.t Marin), Adopo (9's.t Deiola); Felici (28' s.t Augello), Viola (9' s.t Gaetano), Zortea (41' s.t Pavoletti); Piccoli. All. NicolaFalcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Dorgu; Helgason (18's.t Ramadani), Pierret, Coulibaly (32' s.t Karlsson); Pierotti (11' s.t Bonifazi), Krstovic (18' s.t Rebic), Tete Morente (32' s.t Burnete) . All. Gianpaolo

Arbitro: Juan Luca Sacchi di MacerataAmmoniti: 45' p.t Pierotti (L), 7' s.t Adopo (C), 33' s.t Zortea (C)Espulsi: 27' s.t Rebic