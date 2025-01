Getty Images

Ilospita ilnella 21esima giornata diin una partita che ha in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Le due squadre si presentano all'appuntamento rispettivamente con 18 punti (il Cagliari di) e con 20 punti (il Lecce di). Entrambe le squadre arrivano da due partite positive (un pareggio e una vittoria) e vogliono portare a tre la miniserie di risultati utili consecutivi. Oggi tutti in campo alle 15,Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All.: Nicola

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. All.: Giampaolo