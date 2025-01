Lecce, tre big di Premier League su Dorgu: Corvino fa il prezzo con la Juventus sullo sfondo

Redazione Calciomercato

. Il gioiello del Lecce sta alzando il livello delle sue prestazioni e può essere considerato tra i migliori esterni del campionato. Sa giocare alto nel tridente, a centrocampo e come terzino. Duttilità ed esperienza, nonostante abbia solo 20 anni: il nazionale danese ha già superato quota 50 presenze in Serie A. Non male per quella che sembrava l’ennesima scommessa del direttore sportivo Pantaleo Corvino.

- Dorgu ha corsa, personalità e abilità nel cross da Premier League.Tre società di grande prestigio che non avrebbero problemi ad accontentare le richieste del Lecce che per il classe 2004 vuole più dicome potenziale sostituto di Cambiaso, destinato al Manchester City. In questa stagione Patrick ha messo a referto 3 gol e 1 assist in 19 presenze in Serie A.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui