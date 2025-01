Lecce, suggestione Marcelo: primo sondaggio

AFP via Getty Images

Un’indiscrezione clamorosa quella rilanciata da La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto viene riportato, infatti,vuole tornare presto in campo (dopo essersi recentemente svincolato – lo scorso novembre – dai brasiliani della Fluminense) e avrebbe il desiderio di affrontare una prima esperienza in un club italiano, disputando l’ultima grande avventura europea in Serie A. Da qui nasce la notizia secondo la quale, nelle ultime settimane,Tra questi,, che ha già dimostrato nel recente passato interesse per profili di richiamo internazionale.

, dato che la dirigenza pugliese è alla ricerca di un giocatore capace di giocare sulla fascia (seppur su entrambe, in realtà) e metta a disposizione la propria esperienza per il tecnico Marco Giampaolo e per il fine di raggiungere la salvezza il prima possibile in questa stagione. Allo stato attuale dei fatti,, lasciando comunque spazio all’apertura di una potenziale trattativa in futuro (un affare reso complesso anche dati complessivi). Sarebbe un’opportunità affascinante per il Lecce, che già in passato aveva dato modo di acquisire stelle di caratura mondiale come Umtiti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

. Nel palmares si contano cinque Champions League, quattro Mondiali per Club, tre Supercoppe Europee, sei Liga, due Coppe del Re e cinque Supercoppe spagnole. In Brasile, ha vinto una Copa Libeertadores e una Recopa Sudamericana con la maglia della Fluminense, oltre a una Confederations Cup con la Nazionale.