Cagliari, Luvumbo va ko: cosa si è fatto, quanto può stare fuori

23 minuti fa



Brutte notizie per il Cagliari. Durante la gara contro l'Atalanta, Zito Luvumbo ha patito un infortunio muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio e a uscire. L'attaccante rossoblù stava disputando un'ottima gara ma, dopo aver tentato di resistere al dolore e di continuare a giocare, ha dovuto alzare bandiera bianca.



Al suo posto è entrato Felici, al minuto 53. Nelle prossime ore Luvumbo si sottoporrà ai consueti test per capire l'entità del suo infortunio ma è chiaro che ora il suo impiego nelle prossime gare risulti essere a rischio. Già tra poche ore, il Cagliari sarà impegnato in Coppa Italia contro la Juventus e potrebbe dover fare a meno di una delle sue stelle.