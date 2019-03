Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in vista della sfida contro il Bologna: "Quella di domani è una partita importante, non un match-point. Si tratta di uno scontro diretto, in ogni caso non sarà decisivo. Di sicuro da un po' di tempo non otteniamo risultati positivi in trasferta, vogliamo toglierci un peso. Il Bologna oggi è profondamente diverso dalla squadra che abbiamo affrontato all'andata, sia come organico che come interpretazione della partita. Nelle ultime gare non ha raccolto quanto meritava, è una squadra in salute e noi sappiamo a quali difficoltà possiamo andare incontro. Questo però deve servirci solo a tenere alta la tensione. Non dobbiamo concentrarci sugli avversari, ma su di noi: abbiamo la consapevolezza che i risultati passino attraverso le prestazioni e che se andiamo in campo con la testa giusta possiamo fare bene"