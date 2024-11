Cagliari-Milan 3-3: il tabellino

Getty Images

Cagliari-Milan 3-3 (primo tempo 1-2)Marcatori: 2' p.t Zortea (C), 16' e 40' p.t Leao (M), 9' e 44' s.t Zappa (M), 24' s.t Abraham (M)Assist: 2' s.t Luperto (C), 16' p.t Reijnders (M)Sherri; Augello, Luperto, Palomino (28' s.t Wieteska), Zappa; Deiola, Makoumbou (33' s.t Marin(; Luvumbo, Viola (28' s.t Gaetano), Zortea (33' s.t Lapadula); Piccoli (33' s.t Pavoletti). All. Nicola: Maignan; Theo, Pavlovic, Thiaw, Emerson Royal (36' s.t Tomori); Fofana, Reijnders; Leao (36' s.t Okafor), Pulisic (36' s.t Musah), Chukwueze (20' s.t Loftus-Cheek); Camarda (20' s.t Abraham). All. Fonseca

Arbitro: Michael Fabbri di RavennaAmmoniti: 16' s.t Fofana (M)Espulsi: \