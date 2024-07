Cagliari: Nadir Zortea e Bartosz Bereszynski per le fasce. Con l’arrivo di Roberto Piccoli saluterà Gianluca Lapadula?

Getty Images

La preparazione estiva del Cagliari è ufficialmente iniziata da lunedì scorso e con essa anche. Essere l’erede di Claudio Ranieri non è un compito facile ma come ha detto lo stesso ex allenatore dell’Empoli sarà importante entrare in punta di piedi e portare a termine l’obiettivo salvezza con successo. Primi passi, primi allenamenti e prime indicazioni di modulo, con unche pare, almeno inizialmente, essere il futuro schieramento dei rossoblù. C’è ancora tempo per provare, perché la prima uscita ufficiale - senza contare le amichevoli - sarà, dove i sardi affronteranno all’Unipol Domus la vincente di Catania e Carrarese in Coppa Italia. Intanto continua a muoversi il mercato, con il d.s Nereo Bonato pronto a chiudere l’ossatura (almeno in grande parte) già entro i prossimi 10 giorni.

Sebastiano Luperto e Mattia Felici sono statima non è tutto. All’inizio della settimana sono infatti previste le chiusure per, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il difensore, classe 1999, lo scorso hanno ha disputato una buona seconda parte di stagione con la maglia del Frosinone, mettendo a segno, nonostante la retrocessione, 1 rete (tra l’altro contro i rossoblù) e 5 assist in 14 presenze.- o esterno di centrocampo in caso di modulo a 5 - in caso di necessità impiegato senza problemi anche sul versante di sinistra. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni ma i sardi potrebbero ottenere un leggero sconto per via della doppia operazione con gli orobici.

La seconda operazione è quella legata al nome di Roberto Piccoli,, che lo scorso campionato ha vestito la maglia del Lecce, squadra che lo avrebbe rivoluto anche per la prossima stagione. Il Cagliari però offre al ragazzo, visto che, con molta probabilità, sarà lui ildell’attacco di Davide Nicola. Il Cagliari, al contrario dei salentini, permetteranno all’Atalanta di avere l’opzione del contro riscatto sul cartellino dello stesso attaccante. Roberto Piccoli avrà così l’opportunità di mettersi in mostra con maggiore continuità e fiducia, visto che, nello scorso campionato è andato a segno solamente 5 volte in 37 partite disputate. L’asse con i nerazzurri potrebbe però non fermarsi qui.. Una trattativa che potrebbe sbloccarsi nella fase finale del mercato, con l’opzione della cessione a titolo definitivo ma con il centrocampista che resterebbe un altro anno in Sardegna in prestito per farsi ancora le ossa.

L’arrivo in rossoblù di Roberto Piccoli potrebbe però lasciare andare via uno dei protagonisti del ritorno in Serie A di due stagioni fa. Si tratta di, richiesto da varie squadre nella serie cadetta che garantirebbero all’attaccante maggiore minutaggio e un ruolo di assoluto protagonista. Il prossimo 22 luglio il peruviano, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, si unirà al resto della squadra nel ritiroe là avrà la possibilità di parlare con Nicola e la società per fare il punto definitivo sulla sua situazione.

Nel frattempo Bonato è pronto a soddisfare un’altra richiesta difensiva del neo allenatore Nicola. Sull’Isola, terzino destro - all’occorrenza anche sinistro - che proprio Nicola ha avuto nell’ultima breve esperienza con l’Empoli. La trattativa con la Sampdoria, che si sta liberando degli ingaggi più pesanti, è avviata da giorni, anche perché i liguri hanno richiesto, terzino sinistro (che potrebbe fare comodo ai sardi) reduce da un’ottima stagione con la maglia del Catanzaro. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro, quello decisivo che porterà con molta probabilità alla fumata bianca. Se così non fosse Veroli verrebbe comunque ceduto in prestito, con Parma e Sassuolo pronte a fiutare l’affare.