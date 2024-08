Cagliari, Nicola: "Il retropassaggio sembrava volontario. Como squadra di qualità. Importante aver trovato il gol"

Al termine della sfida termina 1-1 tra il Cagliari e il Como, l’allenatore dei sardi Davide Nicola è intervenuto in collegamento con DAZN per analizzare la gara, valida per la seconda giornata di Serie A.“Abbiamo preso un punto contro la Roma, uno stasera. Abbiamo incontrato due squadre che hanno interpreti di grande qualità, ma allo stesso tempo sono state partite importanti. In una abbiamo dimostrato la capacità di essere uguali nei due tempi; oggi, invece, pareggio giusto perché nel primo tempo abbiamo giocato bene, con voglia di pressare e attaccare, mentre nel secondo tempo siamo calati un po'.“Mina è calato un po' dopo oltre un'ora di gioca, Palomino sta accelerando. Abbiamo lottato bene, nel secondo tempo siamo stati noi a concedere qualcosina.“Dispiace perché il retropassaggio di Barba mi sembrava volontario, ma va bene così".“I ragazzi stanno rispondendo alle idee di gioco che proponiamo, alla voglia di creare gioco. A volte ci riesce anche dare qualità, mi è piaciuta la costanza di voler interpretare il gioco in un determinato modo in queste tre gare ufficiali. Miglioreremo con la condizione, ci sono ancora alcuni che non hanno il volume di lavoro dei compagni, ma nonostante tutto muoviamo la classifica e andiamo avanti”.Poi in conferenza stampa.“Sono d'accordo. Il Como è squadra di qualità, farà soffrire molte squadre. Nel secondo tempo non siamo riusciti a gestire bene la palla, ma l'identità della squadra si è vista in queste tre partite e sono certo che miglioreremo, soffrendo, quando sarà necessario. C'è ancora molto da migliorare, affronteremo avversari tosti e meno tosti. Dovremo essere intelligenti nella gestione delle partite”.“Intanto abbiamo trovato il gol, questo è importante. Nel secondo tempo abbiamo incontrato qualche difficoltà. Siamo partiti forte, poi alla lunga abbiamo anche risentito della stanchezza. Avrei voluto inserire Felici, ma Augello ha avuto problemi. Mina? Giocatore importante per noi. Aveva poco fiato, ma migliorerà con il tempo".“Volevo vedere una maggiore pressione nel cuore dell'area avversaria, in questo ho visto cose buone. Nel secondo tempo, con gli ingressi di Paz e Perrone le cose sono cambiate, a causa della loro rapidità. Finché la condizione ci ha aiutati abbiamo fatto bene. In generale abbiamo creato di più rispetto alla scorsa settimana".