Cagliari, Nicola: "Mina è importante, siamo anche senza Luvumbo. Contestazione? Perso gare toste, servono risultati"

È un Davide Nicola rassegnato quello che si è presentato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dal suo Cagliari per 3-0 contro l'Inter."Nel primo tempo abbiamo dato tutto quello che potevamo. Nella ripresa, il primo gol è stato rocambolesco, mentre il secondo gol potevamo fare ancora meglio. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare contro una squadra forte come l'Inter.MINA E LUVUMBO - "L'uscita di Mina? Non mi piace parlare dei singoli, ma per onestà un'allenatore non può vedere se manca un giocatore o un altro. Mina ha certe caratteristiche importanti, come presenza fisica e temperamento e non è la meglio. Ci manca anche Luvumbo, ma in questo momento abbiamo altri giocatori che possono dare tanto, poi logico che vorrei avere tutti a diposozione".

Contestazione? Noi arriviamo da gare toste o perchè sfidiamo grandi squadre o perchè sono scontri diretti, obiettivamente dobbiamo cercare di poter creare di più anche in termini di risultati. È un campionato non semplice, dove tutti possono battere tutti. Onestamente vincere oggi sarebbe significato fare una gara perfetta. Sappiamo qual è il nostro cammino e continuuiamo a lottare per questi obiettivi. Solo chi lotta può raggiungerli".