Dopo la sfida con il, conclusasi sul punteggio di 3-3, il tecnico del Cagliariha parlato in conferenza stampa, ricordando anche quello che sarebbe stato il compleanno di Gigi Riva. Queste le sue principali dichiarazioni:"Sarebbe stato orgoglioso di questa partita. E' stata una settimana molto toccante sotto tanti punti di vista. I ragazzi hanno fatto una partita programmata, limitare il Milan, ma senza rinunciare al gioco. Abbiamo guadagnato in personalità"."Oggi la gara è stata emozionante. Il Milan va in ogni campo per giocare ed il Cagliari ha accettato il confronto. E' chiaro che si può storcere il naso per i 3 goal subiti, ma la nostra umiltà ci aiuta ad avere equilibrio mentale".

- "Ha fatto bene alcune cose, altre meno. Ho l'esigenza di avere una rosa al top sotto l'aspetto mentale. Non posso fare i calcoli su un numero definito di giocatori. Alcuni hanno dei periodi in cui possono fare la differenza. La nostra mostra rispetto per ogni membro della rosa, e questo è fondamentale. Scuffet ha fatto bene, ma aveva consumato molte energie"."Il risultato di oggi? Beh, ha fatto la differenza il duello tra Zappa e Leao. Oggi il ragazzo ha dimostrato quella 'facci manna' (faccia tosta, ndr) che cerchiamo"."Non si è accorto della sua posizione, ma l'istinto è quello. Abbiamo comunque creato sette occasioni da goal, realizzati 5, di cui 2 annullati, e per me è importante. Leao? Giocatore fantastico, riesce ad alternare ambo le fasi in maniera egregia".

"Si, ho provato a prendere il Milan da vicino, ma stando attenti ai giocatori centrali del Milan che hanno l'opportunità di effettuare dei lanci lunghi e precisi. Poi è chiaro che dobbiamo migliorare certi aspetti: bene fare tre goal, ma meno prenderne tre".