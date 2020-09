È uno dei gioiellini di Diego Armando Maradona, e la Serie A se lo contende. Secondo il Corriere dello Sport, lo vogliono in tre: Spezia, Parma e Cagliari. Lui si chiama José Paradela (21), centrocampista argentino, piedi buoni, grinta, voglia di crescere. Gioca nel Gimnasia, lo allena il dio del calcio. Arriverà in Italia, ma la concorrenza è quasi spietata e ci vorrà ancora qualche giorno per capire la destinazione.