Il Cagliari è orientato a non confermare Walter Zenga in panchina per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il club del presidente Giulini ha già contattato l'allenatore del Lecce, Fabio Liverani. Che potrebbe portare con sè un altro pallino degli isolani: quel Marco Mancosu, che più volte è stato vicino al ritorno in Sardegna.