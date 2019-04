Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane parla a Sky Sport prima della sfida con la Roma: "Siamo contenti perché il nostro obiettivo era salvarci, anche se la matematica manca ancora: vogliamo arrivare più in alto possibile. Pastore? Grandissimo giocatore, anche altri elementi sono forti, ma indipendentemente da chi gioca dobbiamo fare quello che abbiamo preparato. Dzeko? In Serie A è normale che tutti gli attaccanti siano forti: io non sottovaluto nessuno, poi Dzeko è un campione e proveremo a fermarlo".