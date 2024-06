Getty Images

Cagliari: scelto il futuro di Mina

52 minuti fa



Yerry Mina resta a Cagliari. Il club guidato da Giulini ha deciso di esercitare l'opzione del riscatto del difensore colombiano, protagonista della salvezza. Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, ha totalizzato 2 gol in 14 presenze con la maglia rossoblu, diventando un pilastro dell'undici di Claudio Ranieri. Il Cagliari non ha ancora deciso chi sarà il nuovo allenatore al posto dell'ex Leicester, ma Mina viene considerato una risorsa anche per il nuovo corso. Mina, 30 anni il prossimo 24 settembre, ha giocato oltre 300 partite in carriera e ha vestito le maglie di Everton, Barcellona, Palmeiras, Fiorentina e Independiente Santa Fe.