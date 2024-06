Getty Images

Cagliari, Shomurodov può tornare: nuovi contatti con la Roma

38 minuti fa



In casa Cagliari si pensa al futuro di Eldor Shomurodov, l'attaccante di proprietà della Roma che ha trascorso l'ultima stagione in prestito nella squadra sarda. La formazione rossoblù ha, poi, deciso di non riscattare il calciatore uzbeko per 9 milioni di euro, con l'obiettivo di ottenere nuovamente il giocatore ma a condizioni differenti rispetto a quelle pattuite un anno fa.



LA STAGIONE - L'annata del 28enne non è stata particolarmente positiva a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno interrotto la crescita. L'uzbeko ha, infatti, riportato la frattura del metatarso, che lo ha costretto a saltare ben 12 gare di campionato. I suoi numeri evidenziano, quindi, 22 presenze in Serie A - per un totale di 931 minuti disputati - condite da solamente 3 gol.