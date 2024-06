D'Aversa all'Empoli libera Nicola per il Cagliari

Getty Images

Il valzer delle panchine in Serie A volge al termine. Per il dopo Ivan Juric Torino ha scelto Paolo Vanoli, neo-promosso col Venezia. Che a sua volta ha già incassato il sì di Eusebio Di Francesco, reduce dalla retrocessione in Serie B con il Frosinone. Sulle sue tracce c'era pure l'. Quest'ultimo, dopo aver lasciato il Lecce a Luca Gotti a stagione in corso, era stato contattato dal Cesena, neo-promosso in Serie B. Ma ora cambia tutto con la chiamata dell'Empoli, pronto a dare ilper il dopo Claudio Ranieri. Il quale ha lasciato il club sardo dopo aver raggiunto la salvezza.