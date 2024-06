Cagliari, Shomurodov verso il rientro a Roma. Il punto sul futuro

Getty Images

Manca sempre meno all'inizio del calciomercato e in casasi pensa al futuro del giocatore arrivato in prestito dalla. Dal 12 al 14 giugno, infatti, le società potranno esercitare il riscatto verso coloro che ne hanno pattuito il diritto. La formazione rossoblù, però, non ha alcuna intenzione di acquistare a titolo definitivo il calciatore uzbeko, che in questa stagione non è riuscito ad imporsi. A riportarlo è Sky Sport.- L'attaccante di proprietà della Roma è stato fermato da una condizione fisica non ottimale e dalla frattura del metatarso, che lo ha costretto a saltare ben 12 gare di campionato. I suoi numeri parlano, quindi, di 22 presenze in Serie A - per un totale di 931 minuti disputati - condite da solamente 3 gol. Troppo poco per ottenere la riconferma nel club sardo.

- Il Cagliari, quindi, non spenderà ipattuiti con la Roma per il. Il 28enne è, così, destinato a tornare alla. Nella squadra di Daniele De Rossi, però, non dovrebbe esserci spazio per l'attaccante in questione, che dovrà trovare un'altra sistemazione.