Cagliari-Torino: formazioni, dove vederla in TV e streaming

Tra le partite dell'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025 c'è anche Cagliari-Torino. Il calcio d'inizio della gara è domenica 20 ottobre alle ore 18: la formazione di casa cercherà di allungare la propria striscia positiva dopo aver battuto il Parma e aver pareggiato contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, gli ospiti invece vorranno tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive (entrambe per 3-2) contro la Lazio e contro l'Inter.



CAGLIARI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Cagliari-Torino



Data: domenica 20 ottobre 2024

Segui Cagliari - Torino in diretta su NOW

Segui Cagliari - Torino in diretta su DAZN

: 18.00: Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251: Dazn, Now TV, SkyGoScuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makombou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.. Nicola.Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Adams.. Vanoli.

Per la partita contro il Torino, Nicola ritrovain mezzo al campo. Il grande ballottaggio nella formazione sarà è quello tra Gaetano e Marin, probabile che nel corso della partita entrambi trovino spazi. Due ballottaggi nel Torino:si contendono una maglia a centrocampo,sulla fascia. Senza, in attacco spazio aCagliari-Torino può essere vista in TV sia dagli abbonati Dazn che dagli abbonati Sky, è infatti una delle tre partite dell'ottava giornata in onda anche sulla tv satellitare.

Cagliari-Torino può essere vista in diretta streaming dagli abbonati Sky su SkyGo. Oppure può essere vista anche su Now TV e su Dazn attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: smart TV, smartphone, tablet o computer.Alberto Santi e Alessandro Budel su Dazn, Federico Zancan e Giancarlo Marocchi su Sky