Cagliari, Zappa vicino al rinnovo: contatti fitti e intesa d un passo

. I contatti fitti tra il club sardo e l’entourage del calciatore hanno prodotto il risultato sperato, con le parti che sono ad un passo dalla fumata bianca.Il laterale classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma è pronto a prolungare il matrimonio."Vorrei rinnovare col Cagliari", ha dichiarato Gabriele Zappa di recente, escendo allo scoperto e confessando quelle che sono le sue intenzioni.La società di Giulini, attraverso la figura del, è in contatto da tempo con il procuratore di Zappa,. La distanza si è assottigliata nelle scorse ore, con le parti ad un passo dal prolungamento.Autore di una doppietta nel pirotecnico 3-3 contro il Milan in casa, il 25enne è un pilastro del Cagliari di Nicola. Schierato titolare nelle 21 gare ufficiali della squadra sarda in questa stagione - 18 in campionato e 3 in Coppa Italia - è stato schierato sia nel ruolo naturale di esterno difensivo che in quello di braccetto in una difesa a 3. Un calciatore versatile diventato indispensabile per i rossoblù, con il club di Giulini che ora punta a blindarlo con un contratto pluriennale.