Cagliari, le pagelle di CM: Viola è fermo, Zappa spinge come un dannato. Perché Luvumbo non dal 1'?

la fucilata di Cataldi è imprendibile. Per il resto risponde presente: stantuffo inarrestabile sulla corsia. Mette dentro un buon numero di cross crescendo nella ripresaestremamente macchinoso nei movimenti. Ma quasi sempre efficace in copertura.: gioca una partita di grande ordine sugli attaccanti viola. Sbaglia pochissimi interventi: lavora bene su Ikoné coadiuvato da da Augello. Esce quando serve spingere. Dal 56’: è dal suo ingresso che il Cagliari comincia a spingere con più credibilità. Che fosse il caso di schierarlo dal 1’?

: corricchia senza pretese in mezzo al campo. Trasparente. Dal 72’: aggiunge dinamismoleggerino in occasione del gol di Cataldi, ma per il resto guida il centrocampo con grande personalitàil più pericoloso del Cagliari sulla corsia. Cerca e trova il fondo in diverse occasioni. Esce infortunato. Dal 72’una buona occasione, non sfruttata a dovere, in areail Cagliari gioca prevalentemente in contropiede. E lui gioca praticamente da fermo risultando addirittura controproducente. Dal 46’: più pimpante rispetto a Viola

: schierato a sinistra per supportare Obert. Attento più dietro che in avanti. Porta a casa la pagnottagli capita sui piedi un’occasione colossale a inizio match, e spara addosso a De Gea. Non si fa valere di testa nella ripresa, quando il Cagliari spingefare risultato al Franchi è un’impresa praticamente impossibile oggi. Lui però fa fare un’ottima figura ad un Cagliari mai domo che gioca un’intera ripresa in attacco e che cade solo sotto un capolavoro di Cataldi. La scelta di schierare un doppio terzino per coprire su Ikoné, però, è forse troppo prudente