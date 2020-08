Paradossalmente, la ripresa agonistica in vista della stagione 2020/2021, sta diventando molto più difficoltosa rispetto a quella del post lockdown, dove i dubbi sembravano maggiori e le discussioni sulla ripresa del campionato erano infinite. Questo discorso vale per tutte le squadre di Serie A, ma anche e soprattutto per il Cagliari. Il club sardo, che fortunatamente era rimasto fuori dal giro dei positivi alla ripresa del campionato a giugno, è stato purtroppo falcidiato dai colpiti dal Covid in questa tornata; sono ben 4, infatti, i calciatori risultati positivi dopo i tre giri di tampone, da Despodov, che però è rimasto in Bulgaria e tornerà solo una volta guarito, a Bradaric, da Cerri a Ceppitelli, tutti in quarantena e col lavoro da fare a casa. Non solo, perchè anche Rog e Aresti non si sono ancora visti ad Assemini perché, pur non essendo positivi, sono stati a contatto con alcuni dei positivi.Insomma, per Di Francesco un avvio ad handicap. Come se non bastasse, c'è pure il giallo Czyborra. Il terzino sinistro dell'Atalanta, con cui era praticamente tutto fatto per il suo approdo in Sardegna, rischia di vedere saltare questo trasferimento in extremis perché anche lui è risultato positivo al Covid e dunque deve stare in quarantena finché non sarà rsiultato negativo. Considerando che 'Difra' sta gia lavorando ad organico ridotto, l'arrivo del tedesco potrebbe pure saltare definitivamente proprio perché non ci si può permettere di avere altri giocatori fuori causa, seppur per poco tempo.Non era certo questo l'avvio sognato dal tecnico abruzzese, che ha visto prima saltare il ritiro di Artizo, che dovrebbe essere recuperato in parte la settimana prossima, e poi, appunto, tutte queste positività a cascata che stanno ostacolando i suoi piani. Considerando anche che volti nuovi ancora non se ne sono visti dalle parti di Assemini, la partenza della stagione 2020/2021 può considerarsi una partenza falsa a tutti gli effetti.Ora resta da capire quello che succederà con il terzino dell'Atalanta ed eventualmente quanto ancora saranno out i 4+2 indisponibili e positivi al Covid. Poi si dovrà capire chi arriverà dei nuovi acquisti tra i nomi fatti, Calabria del Milan su tutti, e capire, soprattutto, cosa succederà con Nainggolan, che ha praticamente finito il suo prestito in rossoblù e tornerà formalmente (per adesso) all'Inter e solo allora potrà iniziare veramente l'era Di Francesco al Cagliari.