Gigi Cagni, ex allenatore (tra le altre) di Empoli e Vicenza, è intervenuto a MC Sport: "Icardi negli ultimi 16 metri è un fenomeno, ma si muove solo per far gol lui. Questo è un errore gravissimo. La squadra per lui è un'altra cosa. Non è il mio centravanti, non lo prenderei mai nella mia squadra."