L'Inter e Mauro Icardi hanno fatto pace o meglio hanno stretto un patto per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e terminare al meglio la stagione prima di valutare i rispettivi futuri. Il club nerazzurro ha infatti le idee chiare su tutti i componenti in causa, dalla punta argentina al futuro della panchina passando anche per le componenti della rosa.



CONTE SA TUTTO - Un nuovo progetto tecnico sarà infatti avviato da Beppe Marotta che, non è più un segreto, ha contattato più volte Antonio Conte come allenatore preferito per il futuro. Il tecnico salentino, chiuso il contenzioso legale col Chelsea, sarà libero di firmare con l'inter e, secondo il Corriere dello Sport, ha chiesto di essere aggiornato in questi mesi su tutto ciò che sta accadendo al suo interno.



SI ALL'ADDIO DI ICARDI - Proprio Conte ha infatti già avallato l'addio di Icardi al termine della stagione. Per l'ex Juve non è fondamentale e al suo posto sarà verosimilmente acquistato a costi contenuti un attaccante più fisico e strutturato come Edin Dzeko. Per Icardi saranno valutate tutte le offerte che arriveranno, ma non basteranno i 50 milioni che, finora, ha proposto proprio la Juventus. L'Inter non farà infatti sconti sulla clausola da 110 milioni presente nel suo contratto e, al massimo, aprirà all'inserimento di contropartite tecniche.