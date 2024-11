Prima di lasciare lo stadio, al termine di Torino-Fiorentina, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la sconfitta subita dalla sua squadra: "Una sconfitta immeritata. Oggi gli abbiamo regalato noi l'occasione del gol, per il resto non ha fatto un tiro in porta. Hanno sempre creato molto. Primo tempo equilibrato, secondo tempo abbiamo dominato. Poi c'è stato anche il palo che abbiamo preso e il gol annullato".



Sulla serie di sconfitte del Torino nell'ultimo periodo ha aggiunto: "A Roma ero insoddisfatto, brutta partita, ma anche lì la Roma aveva fatto un tiro in porta. Il gol di Dybala punto e basta. Quella contro la Lazio non mi piacque, contro l’Inter eravamo in 11 contro 10, a Cagliari meritavamo noi, poi ci siamo fatti gol da soli. Con Roma e Fiorentina sono state partite da 0-0. Quando perdi non fa piacere, ti devi focalizzare. Ma esaminiamo le cose in maniera lucida, sennò buttiamo tutto via".

Sulle prestazione dei singoli: "una buona notizia di oggi, anchenon ha fatto male. Anche. Pedersen ho visto cose importanti, una buona partita con una gamba incredibile. Speriamo che Adams non si sia fatto male. Tra 48 ore faremo gli esami. Sentiva un po’ di formicolio e si è fermato”.Alla domanda sulle voci sulla presunta trattativa per la cessione della società, Cairo si è poi innervosito: "Red Bull?Punto. L’ho detto lunedì e lo ripeto adesso. Non posso smetire tutti i giorni. Basta.".

Sul contratto di affitto dello stadio che è in scadenza: "Non mi metto nemmeno a parlare dello stadio. Vedremo, quello che si può fare faremo. Quando avremo notizie le daremo".Infine Cairo ha parlato del derby: "Il derby è una partita importante, che si carica da sola. Si prepara da sola. Poi il mister la preparerà al meglio. Evidente che siamo tutti concentrati”.