Torino, Vanoli: "Continuiamo a buttare via punti. Sull'infortunio di Adams..."

Ilperde ancora, questa volta per mezzo della Fiorentina. Al termine della sfida, il tecnico dei granataha commentato così la sconfitta in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni:- "Gli errori fanno la differenza. A Roma è stata una brutta prestazione, ma oggi c'è stata reazione. E anche contro i giallorossi è stata una leggerezza nostra,. Abbiamo reagito, siamo stati sfortunati tra il palo e il gol annullato. Ma servono i punti, dobbiamo alzare la testa ed essere positivi".- "Zapata si è fatto male, ma siamo qua e dobbiamo lottare anche senza di lui. Ripeto che dobbiamo dare di più. A parte Roma, anche oggi abbiamo incontrato una squadra forte e non abbiamo demeritato. Bravi loro che hanno sfruttato un'occasione, questo il calcio ed è ciò che fanno le grandi squadre".

- "Perdi Duvan, perdi anche l'altro attaccante bravo.... Ma siamo stati bravi a reagire. Non dobbiamo dare pressioni a Njie, adesso vedremo l'entità dello stop ma lui e Karamoh dovranno darci una mano".- ". E' la partita, da domani ci penseremo e sappiamo quanto è importante per la nostra gente. Servirà una prestazione top, dobbiamo evitare questi errori".